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17:13 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Рейсовый автобус вылетел в кювет под Волгоградом

Утром 14 ноября Волгоград оказался во власти тумана. Сложные погодные условия привели к большому количеству аварий на дорогах. На трассе Волгоград-Астрахань в кювет вылетел рейсовый автобус.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

ДТП произошло на 203-м километре. Водитель автобуса, который следовал из Ростова, не справился с управлением и съехал с дороги в правый кювет.

Пострадали 3 человека. 70-летняя женщина и 69-летний мужчина получили ушибы. У 31-летнего пассажира сотрясение мозга. Всех пострадавших доставили в больницу. Всего в салоне автобуса находилось 17 человек.

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