Рейсовый автобус вылетел в кювет под Волгоградом
Утром 14 ноября Волгоград оказался во власти тумана. Сложные погодные условия привели к большому количеству аварий на дорогах. На трассе
Утром 14 ноября Волгоград оказался во власти тумана. Сложные погодные условия привели к большому количеству аварий на дорогах. На трассе
ДТП произошло на 203-м километре. Водитель автобуса, который следовал из Ростова, не справился с управлением и съехал с дороги в правый кювет.
Пострадали 3 человека. 70-летняя женщина и 69-летний мужчина получили ушибы. У 31-летнего пассажира сотрясение мозга. Всех пострадавших доставили в больницу. Всего в салоне автобуса находилось 17 человек.