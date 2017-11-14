Угрозы журналистам во время спецоперации в Алматы: Начальнику ДВД дали поручение

Источник: Tengrinews

«Во время проведения спецоперации в Алматы 12 ноября 2017 года произошел инцидент неизвестных лиц с журналистами, о котором стало известно по их публикациям в Facebook. Обстоятельства случившегося выясняются. Ход расследования поручено начальнику ДВД взять под личный контроль», — прокомментировал директор департамента госязыка и информации МВД Казахстана Алмас Садубаев.

Ранее в ДВД Алматы сообщили, что по факту угроз журналистам от неизвестных лиц во время проведения спецоперации в Алматы ведется расследование.

Как сообщила руководитель пресс-службы Департамента внутренних дел города Салтанат Азирбек, после установления подозреваемых журналистов позовут на опознание.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 158 УК РК “Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста”. Расследуется в УВД Бостандыкского района. Как утверждают журналисты, речь идет о неустановленных лицах. Будет проведен полностью комплекс мероприятий. В том числе и опознание. В результате чего они опознают своих обидчиков», — прокомментировала Азирбек.

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