Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
7 неловких вопросов сексологу
Рада убрала «разрыв дипотношений» с Россией из законопроекта
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Путину показали российский «умный» дом
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: Украинцы возмущены "предательской" поездкой Ротару в РФ
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
«Русская Анджелина Джоли» показала фото со свадьбы подруги
«Держись»: Кабо обратилась к жене Джигарханяна
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
18:48 (мск), источник: Tengrinews

Угрозы журналистам во время спецоперации в Алматы: Начальнику ДВД дали поручение

Начальнику ДВД Алматы Серику Кудебаеву поручено взять под личный контроль расследование инцидента с неизвестными лицами, угрожавшими журналистам во время проведения спецоперации в Алматы 12 ноября 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Во время проведения спецоперации в Алматы 12 ноября 2017 года произошел инцидент неизвестных лиц с журналистами, о котором стало известно по их публикациям в Facebook. Обстоятельства случившегося выясняются. Ход расследования поручено начальнику ДВД взять под личный контроль», — прокомментировал директор департамента госязыка и информации МВД Казахстана Алмас Садубаев.

Ранее в ДВД Алматы сообщили, что по факту угроз журналистам от неизвестных лиц во время проведения спецоперации в Алматы ведется расследование.

Как сообщила руководитель пресс-службы Департамента внутренних дел города Салтанат Азирбек, после установления подозреваемых журналистов позовут на опознание.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 158 УК РК “Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста”. Расследуется в УВД Бостандыкского района. Как утверждают журналисты, речь идет о неустановленных лицах. Будет проведен полностью комплекс мероприятий. В том числе и опознание. В результате чего они опознают своих обидчиков», — прокомментировала Азирбек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на пересечении улиц Фурманова и Сатпаева неизвестные лица угрожали журналистам и сломали оборудование сотрудника СМИ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ученые из 184 стран подписали второе &quot;Предупреждение человечеству&quot;
The Bell опубликовал записи переговоров Сечина и Улюкаева
Минобороны РФ объяснило публикацию скриншотов из видеоигры
Санкции США ударят по всем магистралям «Газпрома»
Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
Андрей Аршавин назвал фаворита чемпионата мира по футболу Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь