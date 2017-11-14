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18:04 (мск), источник: РИА Крым

Троих крымчан будут судить за организацию азартных игр

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Трое жителей Крыма предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, с апреля до середины июля 2016 года мужчины проводили азартные игры в нелегальном игровом зале в одном из жилых домов в Симферополе. Доход от этой деятельности превысил 2 млн рублей.

В отношении крымчан возбудили уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 171.2 УК РФ. Им грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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