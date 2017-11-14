Троих крымчан будут судить за организацию азартных игр
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Трое жителей Крыма предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Трое жителей Крыма предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает
По данным следствия, с апреля до середины июля 2016 года мужчины проводили азартные игры в нелегальном игровом зале в одном из жилых домов в Симферополе. Доход от этой деятельности превысил 2 млн рублей.
В отношении крымчан возбудили уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 171.2 УК РФ. Им грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.