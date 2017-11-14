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19:09 (мск), источник: Sputnik

Женщин и детей из Сирии доставили в Грозный, среди них 2 узбекистанцев

Из горячих точек Сирии спецрейсом доставили более 40 спасенных женщин и детей.

Источник: Sputnik

Среди прибывших 12 женщин и 29 детей. Из них двое граждан Узбекистана, пять — Казахстана, остальные россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.

«Это очень сложная работа. Освобождённые города на северо-востоке Сирийской Арабской Республики не полностью подконтрольны правительственным войскам. До сих пор остается множество отрядов террористов, которые работают по-отдельности. Они препятствуют нашей работе. В частности, запрещают детям и женщинам покидать территории, которые они контролируют», — сказал представитель главы Чеченской республики на Ближнем Востоке и Северной Африке Зияд Сабсаби.

На сайте правительства Чечни отмечается, что всего удалось вернуть домой около 90 детей и женщин из горячих точек Ближнего Востока.

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