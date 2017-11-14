Женщин и детей из Сирии доставили в Грозный, среди них 2 узбекистанцев
Из горячих точек Сирии спецрейсом доставили более 40 спасенных женщин и детей.
Из горячих точек Сирии спецрейсом доставили более 40 спасенных женщин и детей.
Среди прибывших 12 женщин и 29 детей. Из них двое граждан Узбекистана, пять — Казахстана, остальные россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.
«Это очень сложная работа. Освобождённые города на
На сайте правительства Чечни отмечается, что всего удалось вернуть домой около 90 детей и женщин из горячих точек Ближнего Востока.