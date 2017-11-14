В Молдове многотонная фура раздавила мужчину
Трагический случай произошел в селе Царьград Дрокиевского района, где под колесами многотонного грузовика оказался 60-летний мужчина.
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Трагический случай произошел в селе Царьград Дрокиевского района, где под колесами многотонного грузовика оказался 60-летний мужчина.
Инцидент произошел минувшей ночью. Сообщается, что водитель фуры не заметил мужчину, который переходил дорогу, и не успел среагировать.
Водитель был проверен на содержание алкоголя в крови. Результаты оказались отрицательными. Обстоятельства выясняются.