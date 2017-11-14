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19:14 (мск), источник: РБК

Опубликовано видео из офиса «Роснефти» перед задержанием Улюкаева

Аудио разговора Игоря Сечина и Алексея Улюкаева в день задержания последнего опубликовало издание The Bell. Также оно разместило видеозаписи с камер наблюдения, в том числе и предполагаемый момент задержания Улюкаева.

Источник: РИА "Новости"

Во время встречи бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева с главой «Роснефти» Игорем Сечиным велась видео- и аудиозапись, часть съемок попала в редакцию издания The Bell.

Выложена запись телефонного разговора Улюкаева и Сечина, в ходе которого они договариваются о встрече, видеозапись того, как Сечин ждет Улюкаева у офиса «Роснефти», как машина чиновника заезжает в офис и паркуется, аудиозапись момента предполагаемой дачи взятки, видео того, как машина с Улюкаевым выезжает из офиса «Роснефти» и оперативники бегут задерживать чиновника.

Расшифровки телефонного разговора и записей с прослушивающих устройств были зачитаны в зале суда 5 сентября. В первом телефонном разговоре Сечин просит Улюкаева заехать в офис «Роснефти».

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Первая видеозапись (она записана в темное время суток либо при плохом освещении) начинается с того, что ожидающий приезда Улюкаева человек, похожий на Игоря Сечина, просит другого человека «встать на стоянку». Затем он ждет приезда машины Улюкаева. Запись длится около трех минут.

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На втором видео продолжительностью 10 секунд — заезд машины Улюкаева в парковку в офисе «Роснефти». Звук отсутствует. Съемка ведется изнутри гаража.

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Третья запись — черно-белая, на ней также показывается, как машина заезжает в гараж, но съемка ведется снаружи.

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Последняя видеозапись, как и третья, черно-белая, она длится около 45 секунд. Съемка велась с улицы. Из паркинга выезжает машина темного цвета и заворачивает за угол. Затем к ней бегут люди. The Bell пишет, что это «оперативники бегут за машиной Улюкаева».

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Аудиозапись разговора Сечина и Улюкаева в офисе «Роснефти» длится 20 минут.

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