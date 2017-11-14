Опубликовано видео из офиса «Роснефти» перед задержанием Улюкаева

Во время встречи бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева с главой «Роснефти» Игорем Сечиным велась видео- и аудиозапись, часть съемок попала в редакцию издания The Bell.
Выложена запись телефонного разговора Улюкаева и Сечина, в ходе которого они договариваются о встрече, видеозапись того, как Сечин ждет Улюкаева у офиса «Роснефти», как машина чиновника заезжает в офис и паркуется, аудиозапись момента предполагаемой дачи взятки, видео того, как машина с Улюкаевым выезжает из офиса «Роснефти» и оперативники бегут задерживать чиновника.
Расшифровки телефонного разговора и записей с прослушивающих устройств были зачитаны в зале суда 5 сентября. В первом телефонном разговоре Сечин просит Улюкаева заехать в офис «Роснефти».
Первая видеозапись (она записана в темное время суток либо при плохом освещении) начинается с того, что ожидающий приезда Улюкаева человек, похожий на Игоря Сечина, просит другого человека «встать на стоянку». Затем он ждет приезда машины Улюкаева. Запись длится около трех минут.
На втором видео продолжительностью 10 секунд — заезд машины Улюкаева в парковку в офисе «Роснефти». Звук отсутствует. Съемка ведется изнутри гаража.
Третья запись — черно-белая, на ней также показывается, как машина заезжает в гараж, но съемка ведется снаружи.
Последняя видеозапись, как и третья, черно-белая, она длится около 45 секунд. Съемка велась с улицы. Из паркинга выезжает машина темного цвета и заворачивает за угол. Затем к ней бегут люди. The Bell пишет, что это «оперативники бегут за машиной Улюкаева».
Аудиозапись разговора Сечина и Улюкаева в офисе «Роснефти» длится 20 минут.