Более 9,5 млн рублей похитил главбух из фирмы в Башкирии

53-летний бывший главбух ООО «Автостройкомплект» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения; изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следствием и судом установлено, что мошеннические действия мужчина совершал с января 2012 по декабрь 2015 года. Он изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств через счета различных предприятий, в том числе и свои счета, а также использовал электронные носители информации для неправомерного осуществления перевода похищенных денежных средств. Для придания правомерного вида своим махинациям, перевел денежные средства на один счет и обналичил, тем самым легализовав средства, добытые преступным путем.

Собранные следователем доказательства составили 10 томов уголовного дела, обвинительное заключение — 520 листов. Проведено более 100 следственных действий, в том числе и за пределами РБ. Всего установлено восемь эпизодов преступной деятельности.

Судом наложен арест на две иномарки, квартиру площадью 76,9 кв.м в Стерлитамаке, гараж, золотые изделия и денежные средства подсудимого.