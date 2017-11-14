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21:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Более 9,5 млн рублей похитил главбух из фирмы в Башкирии

УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Более 9,5 млн рублей украл главный бухгалтер со счета организации, в которой работал, в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РБ.

53-летний бывший главбух ООО «Автостройкомплект» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения; изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следствием и судом установлено, что мошеннические действия мужчина совершал с января 2012 по декабрь 2015 года. Он изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств через счета различных предприятий, в том числе и свои счета, а также использовал электронные носители информации для неправомерного осуществления перевода похищенных денежных средств. Для придания правомерного вида своим махинациям, перевел денежные средства на один счет и обналичил, тем самым легализовав средства, добытые преступным путем.

Собранные следователем доказательства составили 10 томов уголовного дела, обвинительное заключение — 520 листов. Проведено более 100 следственных действий, в том числе и за пределами РБ. Всего установлено восемь эпизодов преступной деятельности.

Судом наложен арест на две иномарки, квартиру площадью 76,9 кв.м в Стерлитамаке, гараж, золотые изделия и денежные средства подсудимого.

Мужчине назначено 4 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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