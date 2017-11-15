Подробности ДТП в Салавате: девушку переехали сразу три автомобиля
Двое из водителей в розыске.
Двое из водителей в розыске.
В Башкирии разыскивают двух водителей, которые сбили 27-летнюю девушку вечером, 14 ноября, в Салавате.
Как сообщает Динар Гильмутдинов в своем блоге, авария произошла на улице Ленинградской напротив дома № 7. На 27-летнюю жительницу города, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, наехали сразу три автомобиля.
Неустановленная автомашина первой сбила пешехода, от удара девушку выбросило на встречную полосу, на которой по ней проехался ВАЗ-2110, а следом — еще одна неизвестная машина, которая, как и первая, скрылась. Пешеход погибла на месте.
Всех, кто обладает