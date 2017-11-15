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07:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Подробности ДТП в Салавате: девушку переехали сразу три автомобиля

Двое из водителей в розыске.

В Башкирии разыскивают двух водителей, которые сбили 27-летнюю девушку вечером, 14 ноября, в Салавате.

Как сообщает Динар Гильмутдинов в своем блоге, авария произошла на улице Ленинградской напротив дома № 7. На 27-летнюю жительницу города, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, наехали сразу три автомобиля.

Неустановленная автомашина первой сбила пешехода, от удара девушку выбросило на встречную полосу, на которой по ней проехался ВАЗ-2110, а следом — еще одна неизвестная машина, которая, как и первая, скрылась. Пешеход погибла на месте.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном ДТП, просим сообщить в дежурную часть Салавата по телефону 8 (34763) 35612 или телефону 02.

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