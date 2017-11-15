Под Воронежем мужчина погиб от отравления газом из-за неисправного дымохода

По информации СМИ, инцидент произошел в Борисоглебске, в доме № 91 по улице Суворова. Здесь во вторник вечером, 14 ноября, около 18 часов, был найден труп мужчины. Специалисты полагают, что причиной смерти местного жителя стало отравление угарным газом. По предварительному заключению, дымоход в жилище погибшего фактически не функционировал — в нем попросту не было тяги, что и привело к скоплению угарного газа. Погибшему жителю Борисоглебска было 57 лет.

Напомним, в начале октября в Воронеже семья из трех человек едва не погибла от отравления угарным газом в собственной квартире — пострадавших удалось спасти. В ноябре 2016 года в Россоши молодой мужчина и его мать насмерть отравились угарным газом в своей квартире, еще четыре человека пострадали, но были спасены — позже выяснилось, дымоходы в доме фактически не работали. Подобная трагедия произошла ранее в Поворино, где из-за неисправной колонки от отравления газом погибла целая семья из четырех человек, в том числе двое детей.