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03:25 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае рыбаки провалились на машине под лёд

Только одному из них удалось выбраться и позвонить спасателям.

В Хабаровском крае появились первые жертвы неокрепшего льда. Трое мужчин отправились на рыбалку, но их автомобиль провалился в реку. Спастись удалось только одному человеку.

Происшествие случилось в районе имени Полины Осипенко. Информация о том, что на реке Амгунь в шести километрах от административного центра при выезде на неокрепший лёд провалился автомобиль, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю 14 ноября в 17:40 по местному времени. Спасатели выяснили, что в легковой машине находились трое жителей села имени Полины Осипенко, которые оправились на рыбалку. Транспортное средство оказалось подо льдом на глубине около четырёх-пяти метров. Одному человеку удалось выбраться и сообщить о происшествии в Единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, для поисков двух других мужчин и осмотра места происшествия туда направились спасатели, а также инспектор ГИМС и сотрудники полиции. Государственная инспекция по маломерным судам предупреждает о том, что лёд на водоёмах региона пока очень тонкий, и выходить на него категорически запрещено.

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