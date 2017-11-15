В Хабаровском крае рыбаки провалились на машине под лёд

В Хабаровском крае появились первые жертвы неокрепшего льда. Трое мужчин отправились на рыбалку, но их автомобиль провалился в реку. Спастись удалось только одному человеку.

Происшествие случилось в районе имени Полины Осипенко. Информация о том, что на реке Амгунь в шести километрах от административного центра при выезде на неокрепший лёд провалился автомобиль, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю 14 ноября в 17:40 по местному времени. Спасатели выяснили, что в легковой машине находились трое жителей села имени Полины Осипенко, которые оправились на рыбалку. Транспортное средство оказалось подо льдом на глубине около четырёх-пяти метров. Одному человеку удалось выбраться и сообщить о происшествии в Единую дежурно-диспетчерскую службу района.