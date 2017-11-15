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03:16 (мск), источник: VLADNEWS

Житель Челябинска прибыл в Приморье для при­об­ре­тения наркотиков

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В Уссурийске окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя Челябинской области в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Установлено, что 26-летний обвиняемый в 2016 году прибыл в город Уссурийск с целью приобретения и дальнейшей транспортировки наркотиков синтетического ряда в свой регион.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали злоумышленника, у которого в машине обнаружены и изъяты более 45 кг синтетических наркотиков, расфасованных по пакетам. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в особо крупном размере». Обвиняемый полностью признал свою вину и дал признательные показания. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 20 лет.

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