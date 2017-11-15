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03:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский солдат наказан за самоволку

Солдат из Приморья получил условный срок в 1 год, сообщает Deita. ru.

Следствием и судом установлено, что Дмитрий Семиряга, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не имея уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств, с 21 июня по 1 августа 2017 года не явился в срок на службу.

Военнослужащий проходил службу в части 16871, дислоцированной в селе Монастырище Приморского края.

Спасск-Дальним гарнизонным военным судом Дмитрий Семиряга признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, — сообщает ВСУ по ВВО.

Михаил Грач.

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