Приморский солдат наказан за самоволку
Солдат из Приморья получил условный срок в 1 год, сообщает Deita. ru.
Солдат из Приморья получил условный срок в 1 год, сообщает Deita. ru.
Следствием и судом установлено, что Дмитрий Семиряга, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не имея уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств, с 21 июня по 1 августа 2017 года не явился в срок на службу.
Военнослужащий проходил службу в части 16871, дислоцированной в селе Монастырище Приморского края.
Михаил Грач.