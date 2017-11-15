В Новосибирске возбудили уголовное дело после таинственной пропажи студента НГТУ

Источник: Вести - Новосибирск

Первокурсник Данил Лосев пропал 29 октября. Поздно вечером взял паспорт, телефон — причём без зарядки — вышел из общежития на проспекте Маркса и больше его никто не видел. 17-летний юноша — как говорят, серьёзный, тихий, домашний в Новосибирск приехал из Тобольска, поступил в НГТУ на бюджет. Студентами здесь стали и два его одноклассника. Общался Данил в основном с ними. Ребята заявили — ничего не знают о судьбе приятеля. В бега Данил никогда не пускался. С друзьями или родными не ругался.

Мать Данила сначала пыталась следить за поисками из Тобольска. Но вскоре, пожертвовав работой — её не отпускали и в итоге уволили — примчалась в Новосибирск. Сейчас уверена, правоохранители упустили самое первое горячее время.

Ирина Деменкова, мать пропавшего Данила Лосева: «Не сделано было ничего, вот я считаю, что ничего. Может быть, я ошибаюсь, но тогда они просто должны были хоть какой-то информацией со мной делиться, как с матерью. То есть на сегодняшний день работают волонтёры, работает общественность, я больше от них узнаю».

Спустя почти две недели в Новосибирске всё же возбудили уголовное дело по факту пропажи юноши. Правоохранители детали поисков традиционно не комментируют. Драма тобольской семьи всколыхнула общественность в интернете. Незнакомые люди помогают Ирине материально, на время дали крышу над головой.

К поискам подключились и волонтёры из отряда «Лиза Алерт». Увы, пока тщетно.

Николай Шишкин, руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт»: «Мы продолжаем регулярно обзванивать больницы на предмет наличия в них нашего пропавшего. Также некоторые действия в сети интернет проводим. А что касается выездов на место, — имеющиеся задачи были отработаны, новые выезды будут, если появятся новые свидетельства».

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