Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
7 неловких вопросов сексологу
«Ашан» объяснил решение не выдавать больше бесплатные пакеты
Снова о допинге: Сотникову оправдали, а лыжникам не повезло
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
У нового российского самолета во время полета отказал двигатель
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
03:47 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае охотника осудили за смертельный выстрел в приятеля

За свою неосторожность мужчина отделался условным сроком.

Жителя Хабаровского края признали виновным в причинении смерти приятелю по неосторожности. Мужчины вместе охотились, но обвиняемый спутал друга с кабаном и выстрелил из карабина. Для потерпевшего это ранение стало смертельным, а его коллега стал фигурантом уголовного дела.

Как писало РИА «Восток-Медиа», следователи изложили версию произошедшего. По их данным, 14 ноября 2016 года компания из четырёх мужчин отправилась на охоту на кабанов в районе реки Урми Хабаровского района. Приятели разделились и начали прочёсывать лес. Подсудимый увидел в кустах силуэт, который принял за кабана, и выстрелил в него из карабина. Однако пуля попала не в дикого зверя, а в одного из охотников. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, охотник стал фигурантом уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, раньше у мужчины не было проблем с законом. Всё это помогло ему обойтись без реального срока: суд вынес жителю региона приговор в виде десяти месяцев лишения свободы условно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новая домашняя серия «Адмирала» началась с поражения
Началось строительство амбициозной трассы «Обход Хабаровска»
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
Пентагон обвинил Минобороны РФ во лжи про Сирию
Сборная России забила три гола Испании в товарищеском матче
Опрос показал, сколько американцев одобряют деятельность Трампа
В столице Зимбабве раздаются взрывы, военные захватили ТВ
Вратаря сборной России увезли на скорой после матча с Испанией
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь