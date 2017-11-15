В Хабаровском крае охотника осудили за смертельный выстрел в приятеля

Жителя Хабаровского края признали виновным в причинении смерти приятелю по неосторожности. Мужчины вместе охотились, но обвиняемый спутал друга с кабаном и выстрелил из карабина. Для потерпевшего это ранение стало смертельным, а его коллега стал фигурантом уголовного дела.

Как писало РИА «Восток-Медиа», следователи изложили версию произошедшего. По их данным, 14 ноября 2016 года компания из четырёх мужчин отправилась на охоту на кабанов в районе реки Урми Хабаровского района. Приятели разделились и начали прочёсывать лес. Подсудимый увидел в кустах силуэт, который принял за кабана, и выстрелил в него из карабина. Однако пуля попала не в дикого зверя, а в одного из охотников. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.