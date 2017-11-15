Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Снова о допинге: Сотникову оправдали, а лыжникам не повезло
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
04:06 (мск), источник: АиФ Иркутск

МВД прокомментировало информацию о пытках в отделе полиции в Усолье

Полиция проводит всестороннюю проверку.

Источник: РИА "Новости"

МВД проверяет информацию о пытках в отделе полиции в Усолье-Сибирском, которая была обнародована на одном из сайтов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время достоверно установлено, что указанный в материале гражданин в отделы полиции не доставлялся. Известно, что данный гражданин находился в помещении другого правоохранительного ведомства. Проверка по указанным в статье материалам продолжается», — прокомментировали в МВД.

Напомним, что статья о пытках в отделе полиции в Усолье появилась на просторах интернета 9 ноября. С подобным заявлением обратилась в СКР жена потерпевшего.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Меня снова посадят!» Истории репрессированых из сибирских лагерей
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
Пентагон обвинил Минобороны РФ во лжи про Сирию
Сборная России забила три гола Испании в товарищеском матче
Опрос показал, сколько американцев одобряют деятельность Трампа
В столице Зимбабве раздаются взрывы, военные захватили ТВ
Вратаря сборной России увезли на скорой после матча с Испанией
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь