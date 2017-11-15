МВД прокомментировало информацию о пытках в отделе полиции в Усолье

Источник: РИА "Новости"

МВД проверяет информацию о пытках в отделе полиции в Усолье-Сибирском, которая была обнародована на одном из сайтов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время достоверно установлено, что указанный в материале гражданин в отделы полиции не доставлялся. Известно, что данный гражданин находился в помещении другого правоохранительного ведомства. Проверка по указанным в статье материалам продолжается», — прокомментировали в МВД.