Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Путину показали российский «умный» дом
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
У нового российского самолета во время полета отказал двигатель
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
04:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровская пенсионерка ушла на Центральный рынок и не вернулась

Женщину ищут ее дети и внуки.

Пожилая женщина не вернулась домой после похода за продуктами на Центральный рынок Хабаровска. Из дома пенсионерка ушла 13 ноября после обеда. На следующий день родственники написали заявление в полицию, а сегодня ночью к поискам подключился отряд волонтеров «Лиза Алерт», сообщает портал «Губерния».

Координатор добровольцев-поисковиков Олеся Кутепова рассказала корреспонденту портала, что пропавшую зовут Людмила Гошкодер, ей 69 лет. Живет пенсионерка в Краснофлотском районе.

«Сейчас поисками женщины занимается полиция, а также ее сын, дочь и внуки. Вчера телефон Людмилы был включен, сегодня уже нет. Пока мы отрабатываем маршруты, которыми женщина могла возвращаться домой, и возможных свидетелей ее исчезновения, распространяем ориентировки через Интернет», — сообщила Олеся Кутепова.

Приметы пропавшей женщины: рост — 160 сантиметров, глаза серые, стрижка короткая, волосы седые. В день пропажи была одета в серое пальто, длинную черную юбку и черные сапоги ниже колена. С собой имела недорогой телефон и черную дамскую сумку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Гошкодер, звоните по телефону 8 (800) 700−54−22 («Лиза Алерт») или обратитесь в полицию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Хабаровская пенсионерка ушла на Центральный рынок и не вернулась
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
Пентагон обвинил Минобороны РФ во лжи про Сирию
Сборная России забила три гола Испании в товарищеском матче
Опрос показал, сколько американцев одобряют деятельность Трампа
В столице Зимбабве раздаются взрывы, военные захватили ТВ
Вратаря сборной России увезли на скорой после матча с Испанией
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь