Хабаровская пенсионерка ушла на Центральный рынок и не вернулась

Пожилая женщина не вернулась домой после похода за продуктами на Центральный рынок Хабаровска. Из дома пенсионерка ушла 13 ноября после обеда. На следующий день родственники написали заявление в полицию, а сегодня ночью к поискам подключился отряд волонтеров «Лиза Алерт», сообщает портал «Губерния».

Координатор добровольцев-поисковиков Олеся Кутепова рассказала корреспонденту портала, что пропавшую зовут Людмила Гошкодер, ей 69 лет. Живет пенсионерка в Краснофлотском районе.

«Сейчас поисками женщины занимается полиция, а также ее сын, дочь и внуки. Вчера телефон Людмилы был включен, сегодня уже нет. Пока мы отрабатываем маршруты, которыми женщина могла возвращаться домой, и возможных свидетелей ее исчезновения, распространяем ориентировки через Интернет», — сообщила Олеся Кутепова.

Приметы пропавшей женщины: рост — 160 сантиметров, глаза серые, стрижка короткая, волосы седые. В день пропажи была одета в серое пальто, длинную черную юбку и черные сапоги ниже колена. С собой имела недорогой телефон и черную дамскую сумку.