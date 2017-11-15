В Омске пьяный водитель на иномарке устроил гонки по двору

Во вторник, 14 ноября, вечером в одном из дворов Центрального округа задержали пьяного водителя. Сообщение о происшествии появилось в группе «ЧП Омск» соцсети ВКонтакте. Автор подкрепил свои слова фото.

Как сообщил анонимный очевидец, водитель автомобиля «Дэу Нексия» устроил гонки во дворе дома по улице Челюскинцев, 83. Очень повезло семье, которая шла с грудным ребенком в коляске, по словам автора сообщения, машина чудом их не зацепила.

Далее иномарка наскочила на пень и на большой скорости продолжила движение. Водителя задержали сотрудники Россгвардии, после того, как он въехал в ограждение. Странный мужчина даже пытался дать ложные показания об угоне автомобиля, но очевидцы не дали ему отвертеться от наказания. Автолюбитель пришлось сесть в машину ДПС, где он прошел освидетельствование, которое показало, что водитель был пьян.

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