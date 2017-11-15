Накануне вечером, 14 ноября, в Пограничном районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе три инспектора оперативной группы охотнадзора Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

По предварительным данным, водитель коммерческого транспортного средства не справился с управлением в повороте и вышел на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем оперативной группы охотнадзора Приморского края. Инспектору, находящемуся в момент аварии за рулем, удалось уйти от лобового столкновения, удар пришелся в район правого переднего колеса. Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.