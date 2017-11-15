Грипп пришёл в Иркутскую область

Источник: AP 2017

Об этом 14 ноября 2017 года сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 69,8%.

По состоянию на 13 ноября в Иркутской области привито 930 тыс. 497 человек (в том числе 400,6 тыс. детей) по Национальному календарю прививок, за счет средств работодателей и собственных средств — 81 тыс. 718 человек. Всего прививку от гриппа получили 1 млн 12 тыс. 215 человек, что составляет 41,6% населения.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что самым эффективным средством защиты от гриппа является профилактическая прививка. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8−12 дней и сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем проведение прививок рекомендовано ежегодно в предсезонный период активизации распространения вирусов гриппа (обычно в осенний период). Введение вакцины против гриппа позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенёсённой гриппозной инфекции. Вакцина вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа.