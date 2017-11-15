За громкую музыку в автомобиле омичу сломали палец
Конфликт произошел у торгового павильона глубокой ночью.
Конфликт произошел у торгового павильона глубокой ночью.
Ночью 14 ноября экипажу вневедомственной охраны пришлось разбираться в конфликте между двумя мужчинами. Экипаж прибыл по сигналу «02» к торговому павильону на улице 33-я Северная.
По словам одного из мужчин, между ним и неизвестным ему гражданином произошла ссора. Прохожему не понравилась громкая музыка, доносившаяся из салона автомобиля. Когда потерпевший намеревался сесть в автомобиль, неизвестный с силой ударил ногой по двери, которая придавала владельцу большой палец правой руки.
Как пояснили в Управлении Росгвардии по Омской области, потерпевшего госпитализировали. Подозреваемого задержали и доставили в полицию для разбирательства.