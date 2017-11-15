Женщина спровоцировала тройное ДТП на Старом шоссе в Новосибирске

Автоледи спровоцировала тройное ДТП на Старом шоссе в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла накануне вечером. Женщина за рулем автомобиля «Volkswagen Scirocco» немного отвлеклась от вождения и на полной скорости врезалась в попутный автомобиль «ИЖ», который, по инерции врезался в ехавший впереди автомобиль «Mitsubishi ASX». Авария произошла в седьмом часу вечера, когда машины ехали в плотном потоке.