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07:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Женщина спровоцировала тройное ДТП на Старом шоссе в Новосибирске

Дама за рулем автомобиля «Volkswagen Scirocco» немного отвлеклась от вождения и на полной скорости врезалась в ИЖ, рассказали очевидцы.

Автоледи спровоцировала тройное ДТП на Старом шоссе в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла накануне вечером. Женщина за рулем автомобиля «Volkswagen Scirocco» немного отвлеклась от вождения и на полной скорости врезалась в попутный автомобиль «ИЖ», который, по инерции врезался в ехавший впереди автомобиль «Mitsubishi ASX». Авария произошла в седьмом часу вечера, когда машины ехали в плотном потоке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В аварии лишь чудом никто не пострадал, серьезные повреждения получили «Volkswagen Scirocco» и «ИЖ».

Водитель вину в ДТП признала. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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