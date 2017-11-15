Сбивший девушку водитель Infiniti попросил у нее прощения

Источник: Zakon.kz

«Я, Болат Молдагалиев, водитель Инфинити тот, кто по стечению обстоятельств оказался виновником трагической аварии в Астане, в районе ТРЦ “Керуен” 12 ноября 2017 года, в результате которой тяжело пострадала Асель Рымханова. Меня хотят выставить неким мажором, (…), который сбежал с места аварии, оставив в беде сбитых девушек. Но это совершенно не соответствует действительности. Со мной случилась беда — приступ, который не позволил мне контролировать ситуацию и привел к страшной трагедии. Все могло быть еще страшнее, если бы не ребята, которые смогли на ходу открыть мою машину и остановить ее, когда я был в беспамятстве. Меня в бессознательном состоянии с места аварии увезла скорая, мне сделали операцию, затем положили в реанимацию. Я только пришел в себя и только сейчас могу осмыслить, все, что произошло», — написал Болат Молдагалиев на своей странице в Facebook.

По его словам, ему больно, что все так непоправимо случилось. «Я не оправдываю себя. Прошу прощения у Асель и ее близких. Молю Аллаха, чтобы он помог Асель. Готов понести всю ответственность за случившееся. Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы поправить здоровье Асель. Единственное о чем прошу: не нужно скоропалительных выводов. Я — не злодей, не подонок. Я — такой же как вы все, обычный казахстанец. Просто мне не повезло, не повезло нам с Асель на этой дороге жизни. Несчастье может случиться с каждым, не осуждайте тех, с кем оно случилось. Это не просто вина моя, это моя беда, которую я пронесу через всю свою жизнь. Прости меня, Асель, если сможешь», — обратился Молдагалиев к пострадавшей.