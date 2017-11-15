В Башкирии женщина разбилась на гидроцикле, въехав в бетонную стену

Как сообщает пресс-служба Мелеузовской межрайонной прокуратуры, уголовное дело по факту получения травмы отдыхающей на Нугушском водохранилище направлено в суд.

Перед судом предстанет 30-летний работник базы отдыха, уроженец Кумертау. Его обвиняют в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, в июне 2015 года на турбазе на Нугушском водохранилище туристка из Оренбурга попросила прокатиться на гидроцикле. Работник базы отдыха пренебрег правилами, по которым к управлению гидроциклом допускаются только имеющие удостоверение судоводителя и допустил ее к управлению техникой.

В результате отдыхающая не справилась с управлением и вылетела на берег, где врезалась в бетонную стену и получила серьезные травмы.