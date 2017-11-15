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07:12 (мск), источник: Вести Приморье

Десятиклассник угодил под грузовик на пешеходном переходе в Приморье

Во вторник по ул. Карла Маркса мини-грузовик «Тойота лит Айс» сбил на пешеходном переходе 16-летнего школьника. Грузовиком управлял житель Фокино. Идущего по «зебре» парня, он не видел до последнего момента. Лишь после удара мужчина понял, что сбил человека.

Десятиклассник угодил под грузовик на пешеходном переходе в Фокино.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, во вторник по ул. Карла Маркса минигрузовик «Тойота лит Айс» сбил на пешеходном переходе 16-летнего школьника. Грузовиком управлял житель Фокино. Идущего по «зебре» парня, он не видел до последнего момента. Лишь после удара мужчина понял, что сбил человека.

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