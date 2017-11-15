Десятиклассник угодил под грузовик на пешеходном переходе в Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, во вторник по ул. Карла Маркса минигрузовик «Тойота лит Айс» сбил на пешеходном переходе 16-летнего школьника. Грузовиком управлял житель Фокино. Идущего по «зебре» парня, он не видел до последнего момента. Лишь после удара мужчина понял, что сбил человека.