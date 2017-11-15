В Новосибирске сотрудник МЧС таинственно исчез во время дежурства
Напомним, волонтёры объявили поисковую операцию пропавшего Константина Смородинцева в конце октября.
Напомним, волонтёры объявили поисковую операцию пропавшего Константина Смородинцева в конце октября.
В Новосибирске сотрудник МЧС таинственно исчез во время дежурства, об этом сообщает
Напомним, 42-летний Константин Смородинцев пропал 28 октября в районе Димитровского моста. До сих пор о нем нет никакой информации. Его поисками занимались волонтёры отряда «Маяк». Теперь к поисковой операции подключились сотрудники полиции. В МВД также сообщили, что мужчина вышел из подсобного помещения дебаркадера МЧС, стоящего у пожарного пирса на левом берегу реки Обь, в районе Димитровского моста и пропал.
Приметы: на вид 40−45 лет, рост 184 см., плотного телосложения, волосы
Был одет в форму сотрудника МЧС России: куртку теплую зеленого цвета, брюки теплые синего цвета, обувь черного цвета.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам 232−81−80, 232−81−79 или 02, отдел уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232−80−85, 232−80−87, 232−64−80, дежурную часть ОП № 7 «Ленинский» по телефону: 232−17−18.