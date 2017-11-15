В Новосибирске сотрудник МЧС таинственно исчез во время дежурства, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Напомним, 42-летний Константин Смородинцев пропал 28 октября в районе Димитровского моста. До сих пор о нем нет никакой информации. Его поисками занимались волонтёры отряда «Маяк». Теперь к поисковой операции подключились сотрудники полиции. В МВД также сообщили, что мужчина вышел из подсобного помещения дебаркадера МЧС, стоящего у пожарного пирса на левом берегу реки Обь, в районе Димитровского моста и пропал.