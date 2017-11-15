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07:51 (мск), источник: VN.ru

Серийный маньяк семь лет убивал женщин в Новосибирске

52-летний новосибирец обвиняется в серии убийств женщин, совершенных с 1998 по 2005 годы. Всего на счету бывшего сотрудника вневедомственной охраны — 19 жертв. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд, сообщает Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, с осени 1998 по июль 2005 года гражданин Ч. знакомился на улицах Новосибирска с молодыми женщинами в возрасте от 18 до 31 года и предлагал совместно провести время. При получении согласия обвиняемый на личной машине отвозил девушек в безлюдные места и совершал убийства. Для сокрытий преступлений он расчленял тела и оставлял части в разных местах Новосибирска и его окрестностей. Ранее в СМИ сообщалось, что в качестве жертв маньяк выбирал проституток.

Последний труп был обнаружен лишь летом 2006 года, рассказал старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин. Выйти на след экс-милиционера удалось лишь в 2016 году в результате современных молекулярно-генетических исследований. В ходе отработки различных версий на причастность к убийствам было проверено более пяти тысяч мужчин, допрошено свыше восьми тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз.

После положительного заключения ДНК-лаборатории следователи провели 12 обысков по местам жительства и пребывания гражданина Ч., с его участием выполнена 21 проверка показаний на месте, допрошены 200 свидетелей, назначен и проведен ряд особо сложных экспертиз.

Обстоятельства преступлений вызывали сомнения в психической полноценности обвиняемого, однако эксперты выяснили, что убийца вменяем и расстройствами психики не страдает. Свою вину в совершении убийств он не признал.

Объем уголовного дела составил более 70 томов, в качестве вещественных доказательств по делу признано свыше 70 предметов, привлечено более 200 свидетелей. «Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением объемом 980 листов будет направлено в суд», — сообщили в СК.

В ноябре 2016 года суд в Новосибирске вынес приговор еще одному маньяку, который убил минимум четырех молодых женщин. 40-летний таксист объяснил, что хотел избавить город от проституток. Примечательно, что до совершения убийств «чистильщик» вступал с жертвами в половую связь.

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