Вратарь омского «Авангарда» Доминик Фурх получил травму на тренировке

Основной голкипер «Авангарда» получил травму верхней части тела. По информации портала «Спорт Экспресс» неприятная ситуация произошла во время тренировки. Доминик Фурх останется в списке травмированных до конца ноября.

Напомним, что 27-летний чешский хоккеист выступает за «Авангард» с 2016 года. В нынешнем сезоне КХЛ провел 27 матчей, 3 из них в «сухую», парировав 93,9 процента бросков с коэффициентом надежности 1,67.