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07:40 (мск), источник: Newslab.ru

«До последнего надеялись»: известная турфирма оставила красноярцев без отпуска (видео)

На сервисе «Фламп» недовольные клиенты оставили много негативных отзывов, но в полицию пока обратились только 4 человека.

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Полицейские проводят проверку жалоб красноярцев на испорченный турагентством «Alex Tour» отпуск. Об этом сообщила начальник пресс-службы полиции Красноярска Екатерина Росицкая.

Как рассказала красноярка Кристина, 11 ноября она с семьей планировала улететь на отдых в Китай. По рекомендации своей знакомой путевку на троих приобрела в фирме «Alex Tour» за 84 тыс. рублей. Однако в день вылета документы семья не получила и отпуск сорвался. На звонки девушки руководитель фирмы сначала не отвечала, но затем написала, что возможности вернуть деньги за испорченный отпуск у нее пока нет.

Сейчас помещение на ул. 9 Мая, 45, где располагалась турфирма, сдается. На сервисе «Фламп» недовольные клиенты оставили много негативных отзывов, но в полицию пока обратились только 4 человека.

«В отделение полиции № 11 МУ МВД России “Красноярское” поступило 4 заявления от жителей Красноярска, которые сообщили о том, что оплатили туристические путевки, однако выехать за рубеж не смогли, так как им не были предоставлены туры и до сих пор не вернули деньги. Сейчас проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказала Екатерина Росицкая.

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