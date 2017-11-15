«До последнего надеялись»: известная турфирма оставила красноярцев без отпуска (видео)
На сервисе «Фламп» недовольные клиенты оставили много негативных отзывов, но в полицию пока обратились только 4 человека.
На сервисе «Фламп» недовольные клиенты оставили много негативных отзывов, но в полицию пока обратились только 4 человека.
Полицейские проводят проверку жалоб красноярцев на испорченный турагентством «Alex Tour» отпуск. Об этом сообщила начальник
Как рассказала красноярка Кристина, 11 ноября она с семьей планировала улететь на отдых в Китай. По рекомендации своей знакомой путевку на троих приобрела в фирме «Alex Tour» за 84 тыс. рублей. Однако в день вылета документы семья не получила и отпуск сорвался. На звонки девушки руководитель фирмы сначала не отвечала, но затем написала, что возможности вернуть деньги за испорченный отпуск у нее пока нет.
Сейчас помещение на ул. 9 Мая, 45, где располагалась турфирма, сдается. На сервисе «Фламп» недовольные клиенты оставили много негативных отзывов, но в полицию пока обратились только 4 человека.
«В отделение полиции № 11 МУ МВД России “Красноярское” поступило 4 заявления от жителей Красноярска, которые сообщили о том, что оплатили туристические путевки, однако выехать за рубеж не смогли, так как им не были предоставлены туры и до сих пор не вернули деньги. Сейчас проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказала Екатерина Росицкая.