Автовладелец с пассажирского сиденья обвинил приятеля в угоне

Как рассказали в пресс-службе полиции Красноярского края, мужчина обвинил в совершении преступления своего приятеля, желая избежать ответственности за другое нарушение закона.

Инцидент произошел в июле этого года в Ачинском районе. Сотрудники ГИБДД остановили машину, которой управлял пьяный молодой человек — прибор показал 1,29 мг/л. При этом на пассажирском месте находился 44-летний собственник транспортного средства. Он тоже был пьян.