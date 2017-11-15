Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Путину показали российский «умный» дом
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Русская Анджелина Джоли» показала фото со свадьбы подруги
«Держись»: Кабо обратилась к жене Джигарханяна
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
07:41 (мск), источник: Newslab.ru

Автовладелец с пассажирского сиденья обвинил приятеля в угоне

44-летнему жителю Ачинска грозит до 2 лет лишения свободы за заведомо ложный донос об угоне автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе полиции Красноярского края, мужчина обвинил в совершении преступления своего приятеля, желая избежать ответственности за другое нарушение закона.

Инцидент произошел в июле этого года в Ачинском районе. Сотрудники ГИБДД остановили машину, которой управлял пьяный молодой человек — прибор показал 1,29 мг/л. При этом на пассажирском месте находился 44-летний собственник транспортного средства. Он тоже был пьян.

Желая избежать ответственности за передачу управления пьяному, владелец машины сообщил полицейским, что водитель якобы угнал его машину и причинил ему телесные повреждения. В ходе проверки эта информация не подтвердилась, в ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Красноярцев ждет самая холодная ночь с начала осени
Маленькие красноярцы смогут учиться в одной школе с лордами и...
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
SIM-карты могут стать полноценным идентификатором личности
Сборная России забила три гола Испании в товарищеском матче
США расследуют банковские переводы российского посольства
Военные в Зимбабве опровергли попытку переворота
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь