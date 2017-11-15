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07:38 (мск), источник: РБК

Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае

В Хабаровском крае потерпел крушение двухмоторный пассажирский самолет Let L-410. На борту находились девять человек. Местные власти сообщили о выжившем в результате аварии четырехлетнем ребенке.

В Хабаровском крае потерпел крушение двухмоторный пассажирский самолет Let L-410, сообщил агентству «Интерфакс» глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.

По его данным, самолет разбился при при заходе на посадку в аэропорту села Нелькан. «Есть такая информация, падение самолета», — сказал он, отметив, что Let L-410 «упал в районе 13:00 [по местному времени]». «Было семь пассажиров, два члена экипажа. Выжил ребенок четырех лет», — заключил собеседник агентства.

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