Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае

По его данным, самолет разбился при при заходе на посадку в аэропорту села Нелькан. «Есть такая информация, падение самолета», — сказал он, отметив, что Let L-410 «упал в районе 13:00 [по местному времени]». «Было семь пассажиров, два члена экипажа. Выжил ребенок четырех лет», — заключил собеседник агентства.