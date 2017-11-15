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07:47 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Шесть человек погибли при крушении самолета в Хабаровском крае

Пассажирский самолет L-410 в среду потерпел крушение при заходе на посадку в Хабаровском крае, погибли шесть человек. Об этом ТАСС сообщил источник в региональном управлении МЧС.

Источник: ИТАР-ТАСС

На борту находились семь человек — пять пассажиров и два члена экипажа. Среди них был один ребёнок. Ему удалось выжить, он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Собеседник также сообщил, что фюзеляж воздушного судна при крушении остался целым, возгорания не произошло. Самолёт не долетел до места посадки 2 км.

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