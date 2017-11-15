Шесть человек погибли при крушении самолета в Хабаровском крае
Пассажирский самолет L-410 в среду потерпел крушение при заходе на посадку в Хабаровском крае, погибли шесть человек. Об этом ТАСС сообщил источник в региональном управлении МЧС.
Пассажирский самолет L-410 в среду потерпел крушение при заходе на посадку в Хабаровском крае, погибли шесть человек. Об этом ТАСС сообщил источник в региональном управлении МЧС.
На борту находились семь человек — пять пассажиров и два члена экипажа. Среди них был один ребёнок. Ему удалось выжить, он госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Собеседник также сообщил, что фюзеляж воздушного судна при крушении остался целым, возгорания не произошло. Самолёт не долетел до места посадки 2 км.