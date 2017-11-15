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07:42 (мск), источник: Om1.ru

В Омске отстранили от должности крупного чиновника, которого обвиняют в мошенничестве

Проверка УФСБ показала, что 34-летний директор филиала госструктуры похитил деньги, выделенные на ремонт дорог.

Сегодня УМВД по Омской области сообщило, что по ходатайству следствия суд отстранил от должности 34-летнего директора омского филиала госструктуры. Фамилию чиновника и структуру полиция не называет.

В марте 2017 года УФСБ по Омской области обнаружило хищение некой особо крупной суммы, выделенной из бюджета на ремонт дороги. По материалам проверки следственное управление полиции возбудило уголовное дело. Подозреваемого поместили под домашний арест. А теперь, чтобы чиновник не влиял на ход расследования, его отстранили от работы до вынесения приговора.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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