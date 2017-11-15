В Омске отстранили от должности крупного чиновника, которого обвиняют в мошенничестве

Сегодня УМВД по Омской области сообщило, что по ходатайству следствия суд отстранил от должности 34-летнего директора омского филиала госструктуры. Фамилию чиновника и структуру полиция не называет.

В марте 2017 года УФСБ по Омской области обнаружило хищение некой особо крупной суммы, выделенной из бюджета на ремонт дороги. По материалам проверки следственное управление полиции возбудило уголовное дело. Подозреваемого поместили под домашний арест. А теперь, чтобы чиновник не влиял на ход расследования, его отстранили от работы до вынесения приговора.