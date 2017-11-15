При аварии самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек

Источник: Хабаровские авиалинии

МЧС и полиция сообщали также о седьмом и восьмом погибшем. Однако затем правоохранительные органы назвали эту информацию ошибочной.

Глава поселка Нелькан Наталья Петухова сообщила «Интерфаксу», что все, кто был на борту, — местные жители. «Три женщины, один мужчина, два пилота, выжила только четырехлетняя девочка, ее госпитализировали в тяжелом состоянии», — уточнила госпожа Петухова.

Самолет пропал с радаров около 7:15 мск. Он летел из Хабаровска и столкнулся с землей при заходе на посадку в аэропорту Нелькана — как сообщает региональное управление МЧС, в 2 км от взлетно-посадочной полосы. Представитель диспетчерской службы Аяно-Майского района Хабаровского края сообщил «Интерфаксу», что самолет пролетел аэродром. «Совершил жесткую посадку в лесополосе», — уточнил собеседник агентства.

Очевидцы сообщают, что сначала самолет летел прямо, а затем стал заваливаться на бок. Глава поселка Нелькан отмечает, что самолет дважды заходил на посадку.

«Он попытался сесть, не получилось, облетел поселок дважды, затем попытался сесть во второй раз и упал», — рассказала Наталья Петухова. По ее словам, «самолет упал в лес, врезался в дерево, его покорежило в трех местах». «Кабина вдребезги, хвост искорежен, середина тоже. Под ним — поваленные деревья», — сказала госпожа Петухова.

Источник «РИА Новости» отмечает, что погода была летной — «снега не было, ветер 3–4 м/с, тумана не было, видимость хорошая». В Хабаровском гидрометцентре «Интерфаксу» подтвердили, что «неблагоприятных погодных условий в этом районе не отмечено».

Источник ТАСС сообщает, что разбившийся самолет был новым. «2015 года выпуска. Капремонтов борта не осуществлялось. На вооружение “Хабаровских авиалиний” самолет поступил в первом полугодии 2016 года», — рассказал собеседник агентства.

Самолет принадлежал «Хабаровским авиалиниям», Министерство транспорта попросило Ространснадзор проверить компанию. Минтранс также сообщает, что расследованием причин крушения самолета займется Межгосударственный авиационный комитет.

Дополнительную проверку «Хабаровских авиалиний» инициировал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Чиновник также пообещал, что семьи пострадавших получат компенсации.

Размер компенсации определяется. Ориентировочно это будет 1 млн руб. семьям погибших и 450 тыс. руб. пострадавшим. Светлана Литвинова Пресс-секретарь главы региона

16 ноября в крае объявлено днем траура.

Управление МВД по Хабаровскому краю начало проверку по факту жесткой посадки самолета. Одновременно с этим местное управление СКР объявило о возбуждении уголовного дела. «Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении организации. Следствие рассматривает три версии причин крушения — неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и технические неисправности в механизме самолета.

Одновременно с проверкой других ведомств прокуратура занялась выемкой документов «Хабаровских авиалиний». «В первую очередь будет проанализирована документация по обслуживанию судна, в том числе по заправке, аэропортового обслуживания, квалификации пилотов», — сообщили «РИА Новости» в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Все пассажиры разбившегося L-410 были застрахованы в компании «Стерх». Договор страхования истекает 18 декабря 2017 года.