Отец ранил сына из пистолета в ходе ссоры

Было установлено, что ранения потерпевшему нанес его 70-летний отец. Как оказалось, в тот день мужчина пришел домой с травматическим пистолетом пьяным. Между отцом и сыном началась ссора, в ходе которой сын начал избивать родителя. Как позже рассказал полицейским подозреваемый, он пытался отобрать у сына пистолет, но непроизвольно произвел три выстрела. Пули попали мужчине в область лица.

По информации полицейских, пострадавший проживает вместе со своими родителями, нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, устраивает дебоши и скандалы. По представлению участковых инспекторов полиции направлялся на принудительное лечение от алкоголизма в СЛПУ, в настоящее время состоит на профилактическим учете в органах внутренних дел. Ранее, заявления родителей о причинении телесных повреждений сыном, истязаниях и нарушении порядка, в полицию не поступали.

В настоящее время, потерпевший находится в Акмолинской областной больнице. Сотрудники полиции выясняют, где он взял пистолет. Со слов отца потерпевшего, оружие сын нашел и принес домой.

Полицейскими начато досудебное расследование по ст. 293 ч.3 УК РК (хулиганство), назначены ряд экспертиз.