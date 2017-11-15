Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
7 неловких вопросов сексологу
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
"Спасибо, что на земле" — Песков о неисправности в самолёте
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8Внутри Монголии
08:20 (мск), источник: Zakon.kz

Отец ранил сына из пистолета в ходе ссоры

39-летний житель Кокшетау получил пулевые ранения в область лица в ходе ссоры с отцом. Об этом сообщили в ДВД Акмолинской области, передает Zakon.kz.

Было установлено, что ранения потерпевшему нанес его 70-летний отец. Как оказалось, в тот день мужчина пришел домой с травматическим пистолетом пьяным. Между отцом и сыном началась ссора, в ходе которой сын начал избивать родителя. Как позже рассказал полицейским подозреваемый, он пытался отобрать у сына пистолет, но непроизвольно произвел три выстрела. Пули попали мужчине в область лица.

По информации полицейских, пострадавший проживает вместе со своими родителями, нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, устраивает дебоши и скандалы. По представлению участковых инспекторов полиции направлялся на принудительное лечение от алкоголизма в СЛПУ, в настоящее время состоит на профилактическим учете в органах внутренних дел. Ранее, заявления родителей о причинении телесных повреждений сыном, истязаниях и нарушении порядка, в полицию не поступали.

В настоящее время, потерпевший находится в Акмолинской областной больнице. Сотрудники полиции выясняют, где он взял пистолет. Со слов отца потерпевшего, оружие сын нашел и принес домой.

Полицейскими начато досудебное расследование по ст. 293 ч.3 УК РК (хулиганство), назначены ряд экспертиз.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В сеть слили пикантное фото «Убивашки» Хлои Морец
Cиноптики рассказали, какой будет предстоящая зима в Казахстане
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае: есть жертвы
SIM-карты могут стать полноценным идентификатором личности
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
США расследуют денежные переводы российского посольства
Россия поставила «Искандер-Э» в одну из стран Северной Африки
Правительство повысило требования к эффективности электроламп
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь