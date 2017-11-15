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08:17 (мск), источник: УралПолит.ру

Парень из Алапаевска распространял экстремистские материалы через Сеть

АЛАПАЕВСК, 15 ноября, ИА УралПолит.Ru. Следственные органы подозревают жителя Алапаевска в распространении экстремистских материалов через интернет.

По версии следствия, 19-летний житель Алапаевска с октября по декабрь 2016 года у себя дома, используя смартфон, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публично размещал аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов министерства юстиции РФ, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Таким образом он способствовал возбуждению вражды, а также унижению человеческого достоинства выходцев с Северного Кавказа, сказано в сообщении.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет).

Расследование уголовного дела продолжается.

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