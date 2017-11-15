Парень из Алапаевска распространял экстремистские материалы через Сеть

По версии следствия, 19-летний житель Алапаевска с октября по декабрь 2016 года у себя дома, используя смартфон, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публично размещал аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов министерства юстиции РФ, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.