Парень из Алапаевска распространял экстремистские материалы через Сеть
АЛАПАЕВСК, 15 ноября, ИА УралПолит.Ru. Следственные органы подозревают жителя Алапаевска в распространении экстремистских материалов через интернет.
АЛАПАЕВСК, 15 ноября, ИА УралПолит.Ru. Следственные органы подозревают жителя Алапаевска в распространении экстремистских материалов через интернет.
По версии следствия, 19-летний житель Алапаевска с октября по декабрь 2016 года у себя дома, используя смартфон, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публично размещал аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов министерства юстиции РФ, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.
Таким образом он способствовал возбуждению вражды, а также унижению человеческого достоинства выходцев с Северного Кавказа, сказано в сообщении.
Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека с использованием
Расследование уголовного дела продолжается.