В Екатеринбурге без вести пропал 11-летний мальчик
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбургская полиция разыскивает школьника, который пару дней назад ушел из дома и до сих пор не вернулся.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбургская полиция разыскивает школьника, который пару дней назад ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Мальчик ушел из дома в переулке Парковом, 14 после полудня 12 ноября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, с родителями на связь он не выходил. На розыск 11-летнего школьника ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Как отметили в СУ СКР по Свердловской области, ранее мальчик уже уходил самовольно из дома.
В настоящее время следователи проверяют место жительства ребенка, опрашивают его родственников и одноклассников. По итогам доследственной проверки СКР будет принято процессуальное решение.