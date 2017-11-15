В Екатеринбурге без вести пропал 11-летний мальчик

Мальчик ушел из дома в переулке Парковом, 14 после полудня 12 ноября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, с родителями на связь он не выходил. На розыск 11-летнего школьника ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Как отметили в СУ СКР по Свердловской области, ранее мальчик уже уходил самовольно из дома.