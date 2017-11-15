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08:18 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге без вести пропал 11-летний мальчик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбургская полиция разыскивает школьника, который пару дней назад ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Мальчик ушел из дома в переулке Парковом, 14 после полудня 12 ноября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, с родителями на связь он не выходил. На розыск 11-летнего школьника ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Как отметили в СУ СКР по Свердловской области, ранее мальчик уже уходил самовольно из дома.

В настоящее время следователи проверяют место жительства ребенка, опрашивают его родственников и одноклассников. По итогам доследственной проверки СКР будет принято процессуальное решение.

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