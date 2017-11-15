В Перми водитель грузовика опрокинул строительные леса с рабочими
В больницу попали два человека.
В больницу попали два человека.
Днём 14 ноября в Свердловском районе Перми произошло
«25-летний водитель КАМАЗа двигался по территории парковки возле одного из домов по ул. Героев Хасана. По предварительным данным, мужчина допустил наезд на натянутый между зданиями электрический кабель, в результате чего упали строительные леса, на которых находились двое рабочих», — рассказали в
ДТП случилось около 14 часов. В результате травмы получили двое мужчин. Одному пострадавшему 40 лет, второму 51 год. С различными травмами их увезли в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.