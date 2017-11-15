В Перми водитель грузовика опрокинул строительные леса с рабочими

«25-летний водитель КАМАЗа двигался по территории парковки возле одного из домов по ул. Героев Хасана. По предварительным данным, мужчина допустил наезд на натянутый между зданиями электрический кабель, в результате чего упали строительные леса, на которых находились двое рабочих», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.