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08:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми водитель грузовика опрокинул строительные леса с рабочими

В больницу попали два человека.

Днём 14 ноября в Свердловском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие.

«25-летний водитель КАМАЗа двигался по территории парковки возле одного из домов по ул. Героев Хасана. По предварительным данным, мужчина допустил наезд на натянутый между зданиями электрический кабель, в результате чего упали строительные леса, на которых находились двое рабочих», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

ДТП случилось около 14 часов. В результате травмы получили двое мужчин. Одному пострадавшему 40 лет, второму 51 год. С различными травмами их увезли в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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