В Уфе 22-летняя девушка сбила мать с ребенком

В Уфе вечером 14 ноября 22-летняя девушка за рулем ВАЗ-2110 на пешеходном переходе сбила 39-летнюю девочку с 2-летней дочкой.

— Девушка совершала левый поворот на улицу Софьи Перовской и наехала на двух пешеходов, которые переходили дорогу в разрешенном месте. В результате 2-летнюю девочку с травмами госпитализировали в больницу, а ее маму отпустили домой после оказания первой помощи, — пояснили в ГИБДД Уфы.