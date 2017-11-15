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08:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе 22-летняя девушка сбила мать с ребенком

ДТП случилось на улице Степана Кувыкина.

В Уфе вечером 14 ноября 22-летняя девушка за рулем ВАЗ-2110 на пешеходном переходе сбила 39-летнюю девочку с 2-летней дочкой.

— Девушка совершала левый поворот на улицу Софьи Перовской и наехала на двух пешеходов, которые переходили дорогу в разрешенном месте. В результате 2-летнюю девочку с травмами госпитализировали в больницу, а ее маму отпустили домой после оказания первой помощи, — пояснили в ГИБДД Уфы.

Всего за минувшие сутки в Уфе случилось 67 ДТП в которых шесть человек получили травмы и один погиб.

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