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09:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде экстренно сел самолет из-за пассажира с электронной сигаретой

В Волгограде экстренно сел самолет, летевший из Ростова-на-Дону в Москву, из-за пассажира-курильщика.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», вынужденная посадка произошла в результате нарушения правил поведения пассажиром на борту — мужчина решил покурить электронную сигарету в туалете самолета. По данным правоохранительных органов, командир судна просил его прекратить курить, однако, тот ответил ему отказом, поэтому экипажем было принято решение экстренно приземлиться.

В аэропорту пассажира встретили полицейские и выписали административный протокол. Мужчине грозит штраф или арест на 15 суток.

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