В Волгограде экстренно сел самолет из-за пассажира с электронной сигаретой
В Волгограде экстренно сел самолет, летевший из
В Волгограде экстренно сел самолет, летевший из
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», вынужденная посадка произошла в результате нарушения правил поведения пассажиром на борту — мужчина решил покурить электронную сигарету в туалете самолета. По данным правоохранительных органов, командир судна просил его прекратить курить, однако, тот ответил ему отказом, поэтому экипажем было принято решение экстренно приземлиться.
В аэропорту пассажира встретили полицейские и выписали административный протокол. Мужчине грозит штраф или арест на 15 суток.