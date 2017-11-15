В Волгограде экстренно сел самолет из-за пассажира с электронной сигаретой

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», вынужденная посадка произошла в результате нарушения правил поведения пассажиром на борту — мужчина решил покурить электронную сигарету в туалете самолета. По данным правоохранительных органов, командир судна просил его прекратить курить, однако, тот ответил ему отказом, поэтому экипажем было принято решение экстренно приземлиться.