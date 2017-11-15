Поиск провалившихся на реке Амгунь рыбаков отложен

Поиски двух жителей села имени Полины Осипенко, пропавших без вести на реке Амгунь, отложены до 16 ноября. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ Елена Чувашова, на месте происшествия находятся водолазы из комсомольского филиала, но специалисты не могут приступить к работе.

— Спасатели обследовали место происшествия и пришли к выводу, что без специального оборудования проводить поисковые работы будет опасно для жизни самих водолазов, — отметила Елена Чувашова. — Необходима барокамера, которая есть в Хабаровске, мы сейчас готовим её к отправке в район. До конца дня они приехать на место происшествия не успеют, поэтому поиски людей начнутся завтра.