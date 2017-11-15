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08:33 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Поиск провалившихся на реке Амгунь рыбаков отложен

Водолазы не могут начать работы без барокамеры.

Поиски двух жителей села имени Полины Осипенко, пропавших без вести на реке Амгунь, отложены до 16 ноября. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ Елена Чувашова, на месте происшествия находятся водолазы из комсомольского филиала, но специалисты не могут приступить к работе.

— Спасатели обследовали место происшествия и пришли к выводу, что без специального оборудования проводить поисковые работы будет опасно для жизни самих водолазов, — отметила Елена Чувашова. — Необходима барокамера, которая есть в Хабаровске, мы сейчас готовим её к отправке в район. До конца дня они приехать на место происшествия не успеют, поэтому поиски людей начнутся завтра.

Напомним, на реке Амгунь в 6 километрах от села им. Полины Осипенко на неокрепший лёд выехал автомобиль с мужчинами, отправившимися на рыбалку. Машина провалилась и один человек успел из неё выбраться, судьба двух его приятелей неизвестна. Ориентировочно легковой транспорт находится на глубине 4−5 метров.

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