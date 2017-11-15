При столкновении поезда Москва — Гомель и грузовика в Подмосковье никто не пострадал
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При столкновении поезда «Москва — Гомель» и грузового автомобиля в Подмосковье никто не пострадал, сообщила
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При столкновении поезда «Москва — Гомель» и грузового автомобиля в Подмосковье никто не пострадал, сообщила
Столкновение произошло 14 ноября в 22 ч. 03 мин. на регулируемом железнодорожном переезде 37-го км перегона Одинцово — Голицыно Белорусского направления Московской железной дороги. Водитель грузового автомобиля выехал на пути и совершил столкновение с приближающимся поездом № 55 Москва — Гомель.
По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.
В 00 ч. 42 мин железнодорожники восстановили движение поездов по первому главному пути на перегоне Одинцово — Голицыно Белорусского направления МЖД. До этого, в 23 ч. 05 мин, движение было возобновлено по второму главному пути. В настоящее время поезда проходят участок в штатном режиме.
Поезд № 55 Москва — Гомель отбуксирован на станцию Одинцово, где ему меняют локомотив, после чего он продолжит следование по маршруту.