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09:22 (мск), источник: БЕЛТА

При столкновении поезда Москва — Гомель и грузовика в Подмосковье никто не пострадал

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При столкновении поезда «Москва — Гомель» и грузового автомобиля в Подмосковье никто не пострадал, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Источник: БЕЛТА

Столкновение произошло 14 ноября в 22 ч. 03 мин. на регулируемом железнодорожном переезде 37-го км перегона Одинцово — Голицыно Белорусского направления Московской железной дороги. Водитель грузового автомобиля выехал на пути и совершил столкновение с приближающимся поездом № 55 Москва — Гомель.

По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Из-за ДТП произошла задержка поездов № 1 Москва — Минск и № 3 Москва — Брест. С отклонением от графика также шли электрички.

В 00 ч. 42 мин железнодорожники восстановили движение поездов по первому главному пути на перегоне Одинцово — Голицыно Белорусского направления МЖД. До этого, в 23 ч. 05 мин, движение было возобновлено по второму главному пути. В настоящее время поезда проходят участок в штатном режиме.

Поезд № 55 Москва — Гомель отбуксирован на станцию Одинцово, где ему меняют локомотив, после чего он продолжит следование по маршруту.

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