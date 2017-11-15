Житель Чегдомына, спасаясь от правосудия, попал под дополнительную статью
Мужчина настойчиво пытался дать взятку полицейскому.
Мужчина настойчиво пытался дать взятку полицейскому.
Житель Чегдомына, обвиняемый в грабеже пожилой женщины, в попытке уйти
Обвиняемый открыто похитил у пенсионерки четыре тысячи рублей из её квартиры. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД России по Верхнебуреинскому району начал проводить проверку.
Стремясь избежать уголовной ответственности за грабёж, 32-летний мужчина предложил полицейскому взятку в размере 12 тысяч рублей с условием, что тот прекращает проверку. Причём две тысячи рублей предложил наличными сразу, а оставшуюся сумму злоумышленник обещал перевести с помощью мобильного банка. Несмотря на многократные предупреждения сотрудника правоохранительных органов об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, обвиняемый все же передал ему две тысячи рублей.
Теперь Верхнебуреинский районный суд будет рассматривать дело в отношении жителя районного центра по двум статьям. За совершение преступления злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.