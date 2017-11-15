Житель Чегдомына, спасаясь от правосудия, попал под дополнительную статью

Житель Чегдомына, обвиняемый в грабеже пожилой женщины, в попытке уйти из-под следствия пытался дать полицейскому взятку. В настоящее время судьбу мужчины решает районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Обвиняемый открыто похитил у пенсионерки четыре тысячи рублей из её квартиры. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД России по Верхнебуреинскому району начал проводить проверку.

Стремясь избежать уголовной ответственности за грабёж, 32-летний мужчина предложил полицейскому взятку в размере 12 тысяч рублей с условием, что тот прекращает проверку. Причём две тысячи рублей предложил наличными сразу, а оставшуюся сумму злоумышленник обещал перевести с помощью мобильного банка. Несмотря на многократные предупреждения сотрудника правоохранительных органов об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, обвиняемый все же передал ему две тысячи рублей.