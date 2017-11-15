Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Кремль не пошел на уступки Татарстану по вопросу изучения языка
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Дюжев пожаловался на россиян латышам
"Спасибо, что на земле" — Песков о неисправности в самолёте
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
СМИ: США хотели прогнуть Путина на унизительную встречу
Каменских подчеркнула стройные ноги кожаным мини
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10:53 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Чегдомына, спасаясь от правосудия, попал под дополнительную статью

Мужчина настойчиво пытался дать взятку полицейскому.

Житель Чегдомына, обвиняемый в грабеже пожилой женщины, в попытке уйти из-под следствия пытался дать полицейскому взятку. В настоящее время судьбу мужчины решает районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Обвиняемый открыто похитил у пенсионерки четыре тысячи рублей из её квартиры. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД России по Верхнебуреинскому району начал проводить проверку.

Стремясь избежать уголовной ответственности за грабёж, 32-летний мужчина предложил полицейскому взятку в размере 12 тысяч рублей с условием, что тот прекращает проверку. Причём две тысячи рублей предложил наличными сразу, а оставшуюся сумму злоумышленник обещал перевести с помощью мобильного банка. Несмотря на многократные предупреждения сотрудника правоохранительных органов об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, обвиняемый все же передал ему две тысячи рублей.

Теперь Верхнебуреинский районный суд будет рассматривать дело в отношении жителя районного центра по двум статьям. За совершение преступления злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Андрей Тарасенко: не надо в Приморье делать Шанхай
Началось строительство амбициозной трассы «Обход Хабаровска»
При крушении самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Госдума поддержала поправки о СМИ-иноагентах
В Зимбабве военные захватили в заложники президента Мугабе
Сечин снова не явился в суд по делу Улюкаева
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь