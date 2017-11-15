В Челябинской области грузовик сбил пешеходов, есть жертвы

«В среду около 08.00 (06.00 мск) на пересечении улиц имени Ленина и Калинина водитель, управляя грузовым автомобилем “Foton”, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил наезд на здание и трех пешеходов. В результате ДТП один человек доставлен в медицинское учреждение Златоуста, двое от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении.