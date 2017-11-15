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08:51 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинской области грузовик сбил пешеходов, есть жертвы

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Водитель грузового автомобиля в среду в городе Златоуст Челябинской области сбил трех пешеходов, двое из них погибли, третий госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

«В среду около 08.00 (06.00 мск) на пересечении улиц имени Ленина и Калинина водитель, управляя грузовым автомобилем “Foton”, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил наезд на здание и трех пешеходов. В результате ДТП один человек доставлен в медицинское учреждение Златоуста, двое от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении.

Устанавливаются личности погибших, а также все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.

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 В Челябинской области грузовик сбил пешеходов, есть жертвы
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