Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Найден неожиданный секрет счастливого брака
«Ашан» объяснил решение не выдавать больше бесплатные пакеты
Снова о допинге: Сотникову оправдали, а лыжникам не повезло
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Русская Анджелина Джоли» показала фото со свадьбы подруги
«Держись»: Кабо обратилась к жене Джигарханяна
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8Внутри Монголии
08:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане чаще ломают ноги в Южном микрорайоне

Наплыв людей с уличными травмами отметили в травмпункте Индустриального района.

Источник: РИА "Новости"

Жители Южного микрорайона Хабаровска сильнее других пострадали от снежного циклона. По крайней мере об этом можно судить по возросшим жалобам в местном травмпункте, куда люди обращаются с уличными травмами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Поток пациентов увеличился еще вчера. Люди шли с переломами, вывихами рук и плечевой зоны. Всего приняли 35 человек за день. Конечно, бывает и больше, но отмечу, стало много именно уличных травм. Переломов не так много, в основном вывихи, растяжения, много ушибов. Один мужчина вчера поступил к нам в травмпункт с ушибом грудной клетки. Причем травму он получил именно из-за циклона: поднимался по лестнице в подъезд, а она была не расчищена, подскользнулся и прямо грудью об лестницу ударился. Сегодня за полдня приняли уже 16 человек, тоже в основном с уличными травмами, — рассказали информационному агентству в травмпункте городской поликлиники № 11.

Не во всех медицинских учреждениях отметили рост травмированных. Например, в травмпункте ККБ № 2 поток пациентов не пошел на увеличение.

— Количество уличных травм у нас как было, так и осталось. В среднем в сутки таких людей — порядка 25% от всех пациентов. Вчера к нам обратились за помощью всего 60 хабаровчан. Обычно цифра даже выше — 80−100 человек, — сказал заведующий травматологическим отделением ККБ№ 2 Сергей Русин.

— Хабаровчанам, во избежание травм, хотелось бы посоветовать обуваться по сезону. И конечно же, смотрите, куда идете. Если видите, что накатано, скользко — обойдите. Сэкономите месяцы на лечении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мёд и «ожившие картинки» готовит Хабаровский край к Дням ДВ
Стал известен список пассажиров рухнувшего самолета в Нелькане
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае: есть жертвы
SIM-карты могут стать полноценным идентификатором личности
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
США расследуют денежные переводы российского посольства
Россия поставила «Искандер-Э» в одну из стран Северной Африки
Правительство повысило требования к эффективности электроламп
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь