Хабаровчане чаще ломают ноги в Южном микрорайоне

Источник: РИА "Новости"

Жители Южного микрорайона Хабаровска сильнее других пострадали от снежного циклона. По крайней мере об этом можно судить по возросшим жалобам в местном травмпункте, куда люди обращаются с уличными травмами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Поток пациентов увеличился еще вчера. Люди шли с переломами, вывихами рук и плечевой зоны. Всего приняли 35 человек за день. Конечно, бывает и больше, но отмечу, стало много именно уличных травм. Переломов не так много, в основном вывихи, растяжения, много ушибов. Один мужчина вчера поступил к нам в травмпункт с ушибом грудной клетки. Причем травму он получил именно из-за циклона: поднимался по лестнице в подъезд, а она была не расчищена, подскользнулся и прямо грудью об лестницу ударился. Сегодня за полдня приняли уже 16 человек, тоже в основном с уличными травмами, — рассказали информационному агентству в травмпункте городской поликлиники № 11.

Не во всех медицинских учреждениях отметили рост травмированных. Например, в травмпункте ККБ № 2 поток пациентов не пошел на увеличение.

— Количество уличных травм у нас как было, так и осталось. В среднем в сутки таких людей — порядка 25% от всех пациентов. Вчера к нам обратились за помощью всего 60 хабаровчан. Обычно цифра даже выше — 80−100 человек, — сказал заведующий травматологическим отделением ККБ№ 2 Сергей Русин.