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09:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Главбух детсада осуждена на Дону за мошенничество более чем на 9 млн рублей

Главбух детсада и ее знакомый осуждены в Ростове за мошенничество на сумму более 9 млн рублей, сообщает управление Генпрокуратуры РФ в ЮФО.

Как установлено судом, главный бухгалтер похищала средства с расчетного счета детского сада, переводя их на счет своего знакомого.

Суд признал экс-сотрудницу дошкольного учреждения и ее сообщника виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Женщина приговорена к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима, ее знакомый — к пяти годам.

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