Главбух детсада осуждена на Дону за мошенничество более чем на 9 млн рублей
Главбух детсада и ее знакомый осуждены в Ростове за мошенничество на сумму более 9 млн рублей, сообщает управление Генпрокуратуры РФ в ЮФО.
Главбух детсада и ее знакомый осуждены в Ростове за мошенничество на сумму более 9 млн рублей, сообщает управление Генпрокуратуры РФ в ЮФО.
Как установлено судом, главный бухгалтер похищала средства с расчетного счета детского сада, переводя их на счет своего знакомого.
Суд признал
Женщина приговорена к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима, ее знакомый — к пяти годам.