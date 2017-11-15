В Красноярском крае появился новый вид мошенничества

На многих подъездах Красноярска появились объявления следующего содержания: «Уважаемые жильцы! В связи с тем, что во время технических работ по прочистке общедомовой вентиляции, не все произвели прочистку вентиляционных каналов, жильцам конкретно вашего подъезда дается ровно 5 дней чтобы произвести данную процедуру. Таким образом, собственнику необходимо в срочном порядке согласовать удобное время прочистки вентиляции в своей квартире по следующему телефону ***-***-**-**. Аварийная вентиляционная служба».