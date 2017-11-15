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09:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае появился новый вид мошенничества

Задача преступников — заставить вас позвонить по нужному номеру.

Источник: РИА "Новости"

На многих подъездах Красноярска появились объявления следующего содержания: «Уважаемые жильцы! В связи с тем, что во время технических работ по прочистке общедомовой вентиляции, не все произвели прочистку вентиляционных каналов, жильцам конкретно вашего подъезда дается ровно 5 дней чтобы произвести данную процедуру. Таким образом, собственнику необходимо в срочном порядке согласовать удобное время прочистки вентиляции в своей квартире по следующему телефону ***-***-**-**. Аварийная вентиляционная служба».

Практика показывает, что если вы наберете указанный номер, то лишитесь 1000 рублей, который тут же спишут с вашего счета. В Красноярске нет Аварийной вентиляционной службы.

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