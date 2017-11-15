Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Российские компании увидели признаки «банковского кризиса»
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
"Спасибо, что на земле" — Песков о неисправности в самолёте
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
СМИ: США хотели прогнуть Путина на унизительную встречу
Каменских подчеркнула стройные ноги кожаным мини
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
09:50 (мск), источник: ТАСС

ФСИН ответила на обвинения Amnesty International о «столыпинских вагонах»

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России прокомментировала ТАСС обвинения по поводу условий этапирования заключенных в РФ, прозвучавшие в докладе Amnesty International.

Источник: AP 2017

«Специальные вагоны для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей (спецвагоны), представляют собой модификацию стандартного пассажирского вагона и не имеют ничего общего с товарными вагонами начала XX века, оборудованными под перевозку людей и именуемыми в народе «столыпинскими», — сообщил ТАСС начальник управления охраны и конвоирования ФСИН России Александр Шляхов, отвечая на вопрос о сравнении современных условий этапирования с так называемыми столыпинскими вагонами начала прошлого века.

Читайте также
Сатрапы и этапыКак российские правители заботились о преступниках

По его словам, конструкция современных спецвагонов, внутреннее оборудование и оснащение помещений, а также системы жизнеобеспечения (вентиляция, отопление, водоснабжение, санузлы и т. д.) аналогичны оборудованию пассажирских вагонов, за исключением купейной зоны для пассажиров, где в спецвагонах оборудованы камеры со спальными и сидячими местами.

Ранее Amnesty International представила доклад на тему этапирования осужденных в России, в котором обвинила ФСИН в том, что зачастую условия перевозок могут быть признаны жестокими и унижающими человеческое достоинство.

Размещение в спецвагоне

По словам начальника управления ФСИН, нормы размещения конвоируемых лиц в камерах спецвагонов определены по 12 человек в больших камерах и до шести человек — в малых. «Большая камера оборудована шестью полками, рассчитанными на четыре места для лежания и восемь мест для сидения. Малая камера оборудована тремя полками, рассчитанными на два места для лежания и четыре места для сидения», — пояснил Александр Шляхов. Выделение в спецвагоне индивидуального спального места для конвоируемых лиц нормативными правовыми актами РФ не предусмотрено, напомнил он.

«Пропажа» в пути

Комментируя утверждение в докладе о том, что заключенные во время этапирования фактически «исчезают» и родственники о них ничего не знают, представитель ФСИН напомнил, что в соответствии с действующим законодательством администрация учреждения информирует одного из родственников — по выбору самого осужденного — о его убытии из СИЗО к месту отбывания наказания и о прибытии в исправительное учреждение.

Читайте также
Память под замкомПочему музей истории репрессий не пришелся к монастырскому двору

«Кроме того, на каждом этапе пути по прибытию в СИЗО или транзитно-пересыльный пункт осужденный может сообщить письмом через администрацию учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) родственникам о своем местонахождении», — заметил Шляхов.

Зависимость от железнодорожных путей

В связи с требованием сократить время этапирования заключенных и даже ввести лимит максимального времени в пути представитель ФСИН отметил, что здесь служба исполнения наказаний зависит от железнодорожных маршрутов. «Для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из следственных изоляторов в исправительные учреждения и обратно, а также между исправительными учреждениями, где осуществляется движение пассажирских поездов, устанавливаются плановые маршруты по железным дорогам, — пояснил Шляхов. — Система перевозочного процесса спецконтингента построена с учетом имеющейся сети исправительных учреждений, сети железных дорог и расписания движения пассажирских и почтово-багажных поездов».

Поскольку нет возможности создать прямые беспересадочные маршруты между всеми учреждениями УИС, осужденные направляются к местам отбывания наказаний по кратчайшим путям, с наименьшим количеством пересадок, транзитом через следственные изоляторы или транзитно- пересыльные пункты.

«Прицепка спецвагонов к скорым поездам не осуществляется по причине отсутствия стоянок скорых поездов на станциях, где производится обмен спецконтингентом с учреждениями территориальных органов ФСИН России», — пояснил Шляхов.

«Сроки перемещения осужденных зависят от наличия железнодорожной инфраструктуры в том или ином субъекте РФ, интенсивности движения поездов, количества пересадок на маршруте следования, наличия парка спецвагонов», — подчеркнул он. Вместе с тем ФСИН проводит планомерную работу по оптимизации маршрутов конвоирования в рамках сокращения времени непрерывного пребывания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в специальных вагонах при их перемещении между субъектами РФ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Би-би-си сообщила о секретной сделке по эвакуации сотен боевиков ИГ
Sim-карта может заменить паспорт
При крушении самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Госдума поддержала поправки о СМИ-иноагентах
В Зимбабве военные захватили в заложники президента Мугабе
Сечин снова не явился в суд по делу Улюкаева
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь