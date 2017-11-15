ФСИН ответила на обвинения Amnesty International о «столыпинских вагонах»

Источник: AP 2017

«Специальные вагоны для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей (спецвагоны), представляют собой модификацию стандартного пассажирского вагона и не имеют ничего общего с товарными вагонами начала XX века, оборудованными под перевозку людей и именуемыми в народе «столыпинскими», — сообщил ТАСС начальник управления охраны и конвоирования ФСИН России Александр Шляхов, отвечая на вопрос о сравнении современных условий этапирования с так называемыми столыпинскими вагонами начала прошлого века.

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По его словам, конструкция современных спецвагонов, внутреннее оборудование и оснащение помещений, а также системы жизнеобеспечения (вентиляция, отопление, водоснабжение, санузлы и т. д. ) аналогичны оборудованию пассажирских вагонов, за исключением купейной зоны для пассажиров, где в спецвагонах оборудованы камеры со спальными и сидячими местами.

Ранее Amnesty International представила доклад на тему этапирования осужденных в России, в котором обвинила ФСИН в том, что зачастую условия перевозок могут быть признаны жестокими и унижающими человеческое достоинство.

Размещение в спецвагоне

По словам начальника управления ФСИН, нормы размещения конвоируемых лиц в камерах спецвагонов определены по 12 человек в больших камерах и до шести человек — в малых. «Большая камера оборудована шестью полками, рассчитанными на четыре места для лежания и восемь мест для сидения. Малая камера оборудована тремя полками, рассчитанными на два места для лежания и четыре места для сидения», — пояснил Александр Шляхов. Выделение в спецвагоне индивидуального спального места для конвоируемых лиц нормативными правовыми актами РФ не предусмотрено, напомнил он.

«Пропажа» в пути

Комментируя утверждение в докладе о том, что заключенные во время этапирования фактически «исчезают» и родственники о них ничего не знают, представитель ФСИН напомнил, что в соответствии с действующим законодательством администрация учреждения информирует одного из родственников — по выбору самого осужденного — о его убытии из СИЗО к месту отбывания наказания и о прибытии в исправительное учреждение.

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«Кроме того, на каждом этапе пути по прибытию в СИЗО или транзитно-пересыльный пункт осужденный может сообщить письмом через администрацию учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) родственникам о своем местонахождении», — заметил Шляхов.

Зависимость от железнодорожных путей

В связи с требованием сократить время этапирования заключенных и даже ввести лимит максимального времени в пути представитель ФСИН отметил, что здесь служба исполнения наказаний зависит от железнодорожных маршрутов. «Для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из следственных изоляторов в исправительные учреждения и обратно, а также между исправительными учреждениями, где осуществляется движение пассажирских поездов, устанавливаются плановые маршруты по железным дорогам, — пояснил Шляхов. — Система перевозочного процесса спецконтингента построена с учетом имеющейся сети исправительных учреждений, сети железных дорог и расписания движения пассажирских и почтово-багажных поездов».

Поскольку нет возможности создать прямые беспересадочные маршруты между всеми учреждениями УИС, осужденные направляются к местам отбывания наказаний по кратчайшим путям, с наименьшим количеством пересадок, транзитом через следственные изоляторы или транзитно- пересыльные пункты.

«Прицепка спецвагонов к скорым поездам не осуществляется по причине отсутствия стоянок скорых поездов на станциях, где производится обмен спецконтингентом с учреждениями территориальных органов ФСИН России», — пояснил Шляхов.