Прикамец перевозил в автомобиле мешки с растительным наркотиком

Как сообщает полиция, во время проверки документов и осмотра «Нивы» были обнаружены мешки, внутри которых оказались растения, похожие на мак.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Растения были направлены на экспертизу. Результаты исследования показали, что в мешках автомобилист перевозил наркосодержащее растение. Его вес в высушенном виде составил более 1,7 кг.



По факту незаконного хранения и перевозки наркотических средств, совершенных в крупном размере, возбуждено уголовное дело.