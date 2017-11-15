Прикамец перевозил в автомобиле мешки с растительным наркотиком
В конце октября 2017 года полиция Верещагинского района остановила отечественный внедорожник недалеко от поселка Северный Коммунар. Водитель перевозил в мешках наркотические растения.
В конце октября 2017 года полиция Верещагинского района остановила отечественный внедорожник недалеко от поселка Северный Коммунар. Водитель перевозил в мешках наркотические растения.
Как сообщает полиция, во время проверки документов и осмотра «Нивы» были обнаружены мешки, внутри которых оказались растения, похожие на мак.
На место происшествия прибыла
По факту незаконного хранения и перевозки наркотических средств, совершенных в крупном размере, возбуждено уголовное дело.