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09:22 (мск), источник: Новости Перми

Прикамец перевозил в автомобиле мешки с растительным наркотиком

В конце октября 2017 года полиция Верещагинского района остановила отечественный внедорожник недалеко от поселка Северный Коммунар. Водитель перевозил в мешках наркотические растения.

Как сообщает полиция, во время проверки документов и осмотра «Нивы» были обнаружены мешки, внутри которых оказались растения, похожие на мак.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Растения были направлены на экспертизу. Результаты исследования показали, что в мешках автомобилист перевозил наркосодержащее растение. Его вес в высушенном виде составил более 1,7 кг.

По факту незаконного хранения и перевозки наркотических средств, совершенных в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

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