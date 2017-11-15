В Калининграде двое местных жителей вынесли из коттеджа имущество на 450 тыс. рублей

Источник: Клопс.ru

Преступление произошло в ночь на 1 ноября. Злоумышленники разбили оконные стёкла и проникли в дом. Они похитили три телевизора и постельное бельё.

Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Мужчины находятся в изоляторе временного содержания.