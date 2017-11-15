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11:40 (мск), источник: Newslab.ru

Норильчанин проведет три года в колонии за коллекцию оружия и патронов

Мужчина просил оставить его на свободе, но прокурор настоял на отправку в колонию-поселение.

Норильский суд отправил в колонию-поселение владельца целого арсенала, который незаконно хранил у себя в квартире.

Как пояснили в краевой прокуратуре, жителя Норильска задержали сотрудники ФСБ России. Во время обыска в квартире нашли 8 пистолетов, 2 автомата и более 5 тыс. патронов к различным видам оружия. Некоторые образцы оружия мужчина изготовил сам.

Мужчине предъявили обвинения по ч. 1 ст. 222 УК РФ за незаконное хранение и ношение оружия, а также по шести эпизодам изготовления огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ).

«Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, и просил о назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы», — рассказали в прокуратуре.

Однако на суде прокурор убедил суд в том, что исправление возможно лишь в заключении. Норильчанин проведет три года в колонии-поселении и заплатит штраф — 150 тыс. рублей.

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