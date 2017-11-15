Норильчанин проведет три года в колонии за коллекцию оружия и патронов

Норильский суд отправил в колонию-поселение владельца целого арсенала, который незаконно хранил у себя в квартире.

Как пояснили в краевой прокуратуре, жителя Норильска задержали сотрудники ФСБ России. Во время обыска в квартире нашли 8 пистолетов, 2 автомата и более 5 тыс. патронов к различным видам оружия. Некоторые образцы оружия мужчина изготовил сам.

Мужчине предъявили обвинения по ч. 1 ст. 222 УК РФ за незаконное хранение и ношение оружия, а также по шести эпизодам изготовления огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ).

«Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, и просил о назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы», — рассказали в прокуратуре.